In Russia girano cani randagi con pettorine che fungono da hotspot per garantire internet in caso di blackout
Tra blackout improvvisi, blocchi mirati e nuove regole di controllo, l’Internet russo si restringe ogni giorno di più, spingendo il paese verso un isolamento digitale senza precedenti. 🔗 Leggi su Wired.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È un caso nel caso. Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sull’opzione di un attacco preventivo alla Russia sul terreno della guerra ibrida non fanno soltanto infuriare Mosca, ma spaccano la destra di governo - facebook.com Vai su Facebook
In Russia girano cani randagi con pettorine che fungono da hotspot, per garantire internet in caso di blackout - Tra blackout improvvisi, blocchi mirati e nuove regole di controllo, l’Internet russo si restringe ogni giorno di più, spingendo il paese verso un isolamento digitale senza precedenti ... wired.it scrive