In piazza Matteotti il Mercato dell' Artigianato Artistico in versione natalizia

Continua anche nel periodo natalizio il Mercato dell'Artigianato Artistico (MAAM) in Piazza Matteotti con esposizioni di creazioni uniche e fatte a mano da artigiani selezionati, offrendo un'occasione per scoprire pezzi di design e partecipare a workshop creativi. L'evento è organizzato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dal 7 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, in Piazza Matteotti prende vita il Christmas Space, uno spazio pensato per accogliere la comunità cittadina e gli ospiti con iniziative culturali, laboratori e momenti di festa promossi dalle associazioni locali. Un’occasion - facebook.com Vai su Facebook

Chiusura temporanea al #traffico di un tratto di piazza Matteotti, tra le vie Molo Sant’Agostino e Sassari (fronte Arst). Per i #lavori della #MetropolitanaLeggeraDiCagliari, ordinanza dirigenziale in vigore dal 10 novembre 2025 al 12 settembre 2026. Vai su X

Mercatino di Natale in piazza Matteotti 2025 con le casette in legno - Torna, come ogni anno, il Mercatino di Natale di piazza Matteotti organizzato da Terliguria Confesercenti: appuntamento da sabato 29 novembre a mercoledì 24 dicembre 2025 - Da mentelocale.it

Mercatini di Natale a Mignanego con prodotti tipici, artigianato e intrattenimento - Domenica 30 novembre sulla piazza del Comune a Mignanego (piazza Matteotti) arrivano i Mercatini di Natale 2025. Si legge su genovatoday.it

Mercatini, ruota, cineforum e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Market” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. Da bergamonews.it

Sapori, cibo e altro ancora: arrivano a Poggibonsi i Mercatini di Natale - Fanno il loro debutto a Poggibonsi, sabato 29 e domenica 30 Saranno il 29 e 30 novembre in piazza Matteotti dov ... Secondo ilcittadinoonline.it

Mercatini di Natale 2025 in Toscana, da Firenze ad Arezzo: le date e cosa vedere - Le città d'arte e i borghi medievali della Toscana a Natale si trasformano: le piazze si illuminano, l’aria profuma di vin brulé e cannella e nelle vie risuonano le melodie natalizie che accompagnano ... Lo riporta tg24.sky.it

Natale 2025: arriva il ‘mercatino delle associazioni’ - Prima edizione per il ‘mercatino delle associazioni’ che si svolgerà a dicembre nell’ambito del “Natale in via Maestra - Secondo ilcittadinoonline.it