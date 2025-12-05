Domenica dalle 9 alle 19, piazza Fazzini, a Grottammare, ospiterà ‘Viva Vittoria’, l’opera collettiva che trasforma quadrati realizzati a maglia o all’uncinetto in un gesto simbolico di responsabilità personale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è curata dal presidio di San Benedetto di Viva Vittoria, progetto nato a Brescia nel 2015 e oggi attivo in numerose città italiane e all’estero. A cittadini e visitatori è rivolto l’invito a scegliere una coperta realizzata a mano e a lasciare un’offerta libera. Il ricavato sosterrà le attività del progetto che promuove la responsabilità personale e la convinzione che la violenza contro le donne possa essere contrastata iniziando dalla consapevolezza delle donne stesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In piazza Fazzini domenica c’è ’Viva Vittoria’