In macchina con oltre due chili di cocaina nel bagagliaio | arrestati due 33enni

Una coppia di fidanzati di Palagonia, entrambi 33enni, è stata arrestata dai carabinieri della sezione operativa della compagnia locale con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

