Un valore complessivo che ha raggiunto 1,096 miliardi di euro nel 2024, segnando una crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente. Questi sono i numeri dell’haircare in Italia, dove la domanda è sempre più crescente per prodotti di qualità. Dando sempre più spazio ad innovazione e sostenibilità, con spinta dell’e-commerce e dei saloni. Haircare, in Italia si supera il miliardo di euro di valore. Secondo il report annuale di Cosmetica Italia, il prodotto leader di mercato sono gli shampoo. Hanno raggiunto infatti un valore di 511 milioni di euro, in crescita del 6,1%. A seguire ci sono i coloranti e le spume colorate, con 178,2 milioni (+4,3%) e successivamente i balsami e le maschere con 173,6 milioni (+7,5%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Italia l’haircare vale più di un miliardo di euro