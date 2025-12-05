Tempo di lettura: < 1 minuto Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura di Avellino ha proceduto all’espulsione, con l’accompagnamento alla frontiera, di un cittadino egiziano, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale. Il cittadino egiziano di anni 21, con numerosi Alias ovvero con diversi nomi dichiarati durante i controlli di Polizia, veniva condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti fotosegnaletici. Intuito il motivo del trattenimento, lo straniero dava in escandescenze e danneggiava una porta e una finestra del luogo di trattenimento, dopodiché resisteva agli agenti che tentavano invano di farlo desistere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In escandescenza rompe porte in Questura: espulso 21enne