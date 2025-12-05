In centro a Foggia c' è la mostra ' Presepi sul Corso'

Foggiatoday.it | 5 dic 2025

Puntuale a Natale torna a Foggia la mostra presepiale. Organizzata dalla Odv ‘Presepi Artistici Foggia’, la mostra ‘Presepe sul Corso’ sarà inaugurata il 6 dicembre alle 19 e sarà visitabile su corso Vittorio Emanuele al civico 23 fino al 6 gennaio secondo i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

