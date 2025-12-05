In canoa e in kayak sul Naviglio Vimodrone strizza l’occhio al turismo

Un altro tassello conferma la vocazione turistica di Vimodrone. Dopo i successi per i 500 anni di Santa Maria Nova, arriva " Nautae ", l’accordo con la Lega Navale italiana, sezione di Milano, che riaprirà uno dei luoghi dimenticati della città: l’approdo sul Naviglio per canoe e kayak "con corsi in arrivo per tutti e iniziative ambientali - spiega il sindaco Dario Veneroni, dopo la firma dell’intesa -. Restituiamo alla comunità uno spazio dal fascino unico, indiscutibile. Ci saranno anche attività per scuole e associazioni". Tutto a costo zero per l’Amministrazione, "a prendersene cura sarà il nuovo gestore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In canoa e in kayak sul Naviglio. Vimodrone strizza l’occhio al turismo

