In campo Tedesco alza l’attenzione Ballottaggi in tutti i reparti
Seduta pomeridiana all’interno dello stadio Curi per il Perugia che prepara il derby di domenica contro la Ternana. Giovanni Tedesco, dopo la batosta di Alessandria contro la Juventus Next Gen, vuol vederci chiaro. Tutti i giocatori sono sulla corda, poche le certezze e tanti i ballottaggi in attesa di vedere quel qualcosa in più. Tedesco ha visto all’opera un po’ tutti, cambiando spesso i giocatori, alla ricerca della formula giusta per una partita importantissima con la Ternana. Davanti a Gemello, il dubbio sembra essere sulla fascia sinistra. Dell’Orco parte defilato, più avanti nelle scelte ci sono Giraudo e Tozzuolo, mentre a destra sarà confermato Calapai, mentre al centro Riccardi e Angella sono favoriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Lo specialista tedesco offroad delta4x4 ha presentato un nuovo cerchio forgiato da 16 pollici, delta4x4 Race, che affronterà la prova sul campo più dura al mondo, la Dakar 2026. Con una capacità di carico di 1.500 kg, il delta Race amplia il portfolio di ruote d - facebook.com Vai su Facebook
In campo. Tedesco alza l’attenzione. Ballottaggi in tutti i reparti - Dell’Orco parte defilato, più avanti nelle scelte ci sono Giraudo e Tozzuolo, mentre a destra sarà confermato Calapai, mentre al ... Da sport.quotidiano.net