In campo Tedesco alza l’attenzione Ballottaggi in tutti i reparti

Seduta pomeridiana all’interno dello stadio Curi per il Perugia che prepara il derby di domenica contro la Ternana. Giovanni Tedesco, dopo la batosta di Alessandria contro la Juventus Next Gen, vuol vederci chiaro. Tutti i giocatori sono sulla corda, poche le certezze e tanti i ballottaggi in attesa di vedere quel qualcosa in più. Tedesco ha visto all’opera un po’ tutti, cambiando spesso i giocatori, alla ricerca della formula giusta per una partita importantissima con la Ternana. Davanti a Gemello, il dubbio sembra essere sulla fascia sinistra. Dell’Orco parte defilato, più avanti nelle scelte ci sono Giraudo e Tozzuolo, mentre a destra sarà confermato Calapai, mentre al centro Riccardi e Angella sono favoriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

