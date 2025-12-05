In Bergamasca aumentano i morti sul lavoro | già più di 20 nel 2024 16 vittime

Bergamo. Sono stati pubblicati i nuovi dati Inail aggiornati a ottobre 2025: il quadro bergamasco mostra un andamento che non può lasciare indifferenti. Nei primi 10 mesi dell’anno le denunce di infortunio in provincia sono state 10.509, in leggero calo rispetto alle 10.748 dello stesso periodo 2024. Crescono però gli infortuni con esito mortale: 20 da gennaio a ottobre, contro i 16 dello scorso anno. Gli incidenti avvenuti nelle ultime settimane non sono ancora inclusi nelle rilevazioni ufficiali: l’ultima tragedia sul lavoro è quella di Mohssine Ghouati, 27enne morto mercoledì 3 dicembre alla Montello mentre era impegnato in un intervento di manutenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

