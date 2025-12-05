In auto con 150 mila euro di cocaina | ai domiciliari due fidanzati di Catania

Una coppia di fidanzati, entrambi di 33 anni, è stata arrestata da carabinieri della compagnia di Palagonia per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro auto, durante un controllo a Ramacca, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 2,2 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato dagli investigatori in circa 150mila euro. La coppia è stata anche denunciata per furto di energia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In auto con 150 mila euro di cocaina: ai domiciliari due fidanzati di Catania

Approfondisci con queste news

Previsti contributi mensili fino a 900 euro per le famiglie del Friuli Venezia Giulia rimaste senza un tetto. Assegni da 5 a 15 mila euro per riparare casa e fino 10 mila euro per cambiare auto. - facebook.com Vai su Facebook

Ragazza violentata in centro a Milano, un denunciato. L'aggressione è avvenuta in strada, il giovane bloccato dalla sicurezza di un locale. #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

In auto con 150 mila euro di cocaina: ai domiciliari due fidanzati di Catania - Una coppia di fidanzati, entrambi di 33 anni, è stata arrestata da carabinieri della compagnia di Palagonia per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta msn.com

Quali sono le auto usate più affidabili fino a 10.000 euro - Semplicità nelle meccaniche, basso chilometraggio e una buona reputazione di marca rassicurano contro brutte sorprese con le auto usate ... autotoday.it scrive

Ripartono gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche: fino a 11 mila euro di sconto - Sono di nuovo disponibili, fino a esaurimento, i voucher non ancora validati emessi nelle giornate del 22 e del 23 ottobre 2025 ... Scrive corriere.it

L’auto che ti cambia la vita ora costa meno di 15.000 euro: non è la Panda e te la godi con una rata irrisoria - Continua la grande crescita sul mercato da parte della MG, con il marchio cinese che da un po’ di tempo a questa parte sta dimostrando la propria qualità. Si legge su allaguida.it

In auto con 200 mila euro in contanti, denunciata per riciclaggio - Oltre 200mila euro in contanti nascosti in auto: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Brescia durante un controllo sull'autostrada A4, all'altezza del casello di Brescia Centro ... Come scrive brescia.corriere.it

Arriva l’auto elettrica che in molti aspettavano. Costa meno di 26.000 euro - Sta per tornare la versione aggiornata e migliorata di una delle prime auto elettriche della storia. Si legge su money.it