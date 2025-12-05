In arrivo 33 nuove telecamere e 12 varchi stradali | il progetto per potenziare la videosorveglianza in Bassa Romagna

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha ottenuto un cofinanziamento statale di 249.342,03 euro per un progetto di ampliamento della rete di videosorveglianza dall'importo complessivo di quasi 500mila euro. L'Unione si è infatti classificata al 69esimo posto in graduatoria al bando 2025 del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

