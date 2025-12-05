In 5 puntate spassose di magia natalizia e satira sociale la storia di due infermieri fuori sede che scoprono un collegamento magico fra la loro Sicilia e il Nord Il cast è pieno di volti noti da Katia Follesa a Jerry Calà

D isponibile da oggi su Netflix, Sicilia Express è la nuova serie ideata e interpretata da Ficarra e Picone, l’irresistibile coppia comica siciliana che, da sempre, mescola risate e calibrata satira sociale. Questa volta la storia si focalizza su due amici infermieri che trovano un collegamento magico, e rapidissimo, fra Milano (dove lavorano) e la Sicilia (dove vivono le loro famiglie). Una “scoperta” che si rivelerà presto fonte di equivoci ma anche tante risate. Natale, risate e un cassonetto magico: Ficarra e Picone in “Sicilia Express” su Netflix X Leggi anche › I film e le serie tv da vedere assolutamente su Netflix a dicembre Sicilia Express serie Ficarra Picone in streaming su Netflix, la trama, episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

