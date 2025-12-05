Imu svolta per gli italiani all’estero | la Camera approva le nuove agevolazioni

La Camera dei Deputati ha dato il via libera all’unanimità, in prima lettura, a una proposta di legge presentata nel 2023 che interviene sul regime Imu per gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE. L’obiettivo è equiparare, in chiave più conveniente, il trattamento fiscale degli immobili di proprietà di questa platea. Il beneficio sarebbe però selettivo: riguarderebbe solo le abitazioni situate in Comuni con meno di 5mila abitanti, con un potenziale impatto su circa 100mila connazionali. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. I piccoli comuni. Il relatore Pd Toni Ricciardi definisce la misura “non risolutiva” proprio per il limite demografico imposto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Imu, svolta per gli italiani all’estero: la Camera approva le nuove agevolazioni

