IMU 2025 | la guida completa per il saldo di fine anno

Se il 16 dicembre non fosse solo la scadenza di un obbligo fiscale, ma anche un’occasione per risparmiare? Il 16 dicembre bisogna pagare la seconda e ultima parte per l’Imposta municipale sul possesso degli immobili, l’Imu. Il tributo, che dal 2014 non riguarda più le abitazioni principali non di lusso, coinvolge comunque milioni di proprietari di seconde case, negozi, uffici, capannoni e terreni. Ma con le nuove agevolazioni e con la possibilità di beneficiare di sconti consistenti, dal 25% al 75%, è anche un momento per ricalcolare la propria posizione, verificare le delibere comunali aggiornate e assicurarsi di approfittare di risparmi importanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

