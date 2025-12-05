Tempo di lettura: < 1 minuto Un primo tassello è stato messo a posto ma siamo ancora ben lontani dal chiarire tutti i misteri che avvolgono la figura di Michele Zagaria. La notizia che Nicola Inquieto ha iniziato a collaborare con la giustizia assume un valore importantissimo perchè potrebbe aprire uno squarcio sui capitali investiti dal boss e sulle attività avviate e concluse (imprese edili, centri benessere e appartamenti già ultimati o in costruzione da vendere) in Romania. Circostanza che era già emersa nell’articolo a firma di Marilena Natale. Una figura importante quella di Inquieto, che avrebbe iniziato il suo percorso da collaboratore già ad ottobre, perchè non è stato solo un manovale di Zagaria ma ne è diventato, in poco tempo, l’uomo di fiducia tanto da iniziare a gestire un vero e proprio impero economico per conto del boss. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Impero economico di Zagaria, il pentimento di Inquieto potrebbe scoperchiare il ‘vaso di Pandora’