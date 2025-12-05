Imola Unibo festeggia i primi laureati in Tecnologie dei sistemi informatici

Imola (Bologna), 5 dicembre – A Imola si apre ufficialmente una nuova stagione per la formazione tecnica avanzata. Nel tardo pomeriggio del 4 dicembre, l’Aula Magna di Palazzo Vespignani ha salutato i primi tre laureati del corso triennale professionalizzante in Tecnologie dei sistemi informatici, attivato dall’Università di Bologna nella sede imolese a partire dall’anno accademico 2022-2023. Una tappa simbolica ma concreta, che conferma la volontà di consolidare in città un polo universitario orientato all’innovazione e alla risposta diretta alle esigenze delle imprese. Alla cerimonia erano presenti l’assessora all’Istruzione e Università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola Unibo festeggia i primi laureati in Tecnologie dei sistemi informatici

