Immobile torna all’Olimpico da avversario | la Lazio prepara l’omaggio al suo bomber

Ciro Immobile sta per vivere una serata dal sapore unico. Domenica, all’Olimpico, affronterà la Lazio per la prima volta da avversario dopo i suoi nove anni in biancoceleste, un’era che lo ha consegnato alla storia del club come uno dei marcatori più prolifici di sempre. Il centravanti campano, oggi al Bologna di Vincenzo Italiano, torna nello stadio che per quasi un decennio lo ha osannato, ma lo farà con una maglia diversa e con una storia calcistica che si è arricchita di nuove pagine. La sua avventura felsinea, iniziata dopo l’esperienza al Besiktas, non è partita nel migliore dei modi: un infortunio lo ha frenato subito, proprio nel giorno del debutto in Serie A contro la Roma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

