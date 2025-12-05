Immacolata sulla neve Piste aperte alle Polle

Con il Ponte dell’Immacolata si torna a sciare sull’Appennino. Oltre alle piste di Passo del Lupo-Lago Ninfa e Cimoncino comunicate in precedenza, grazie alle condizioni meteo favorevoli ed a recenti lavori svolti, il Consorzio Stazione Invernale del Cimone avvisa che da domani verrà aperta anche la stazione delle Polle di Riolunato. Il Cimone, per festeggiare il ritorno sulla neve, offre in questo weekend inaugurale uno skipass giornaliero festivo scontato a 48 euro nei giorni di sabato, domenica e lunedì. Grazie al nuovissimo impianto di innevamento c’è un manto di neve di almeno 35 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Immacolata sulla neve. Piste aperte alle Polle

