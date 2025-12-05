Il volto femminile dell’antimafia | è dedicato alle donne il calendario 2026 della Dia
Dalle donne della Dia, alle mamme, figlie sorelle di vittime, dalle magistrate alle giornaliste, dalle politiche alle imprenditrici fino alla artiste e alle attiviste contro la criminalità. È dedicato al “volto femminile dell’antimafia” il calendario 2026 della Direzione investigativa antimafia (Dia) presentato dal direttore Michele Carbone nella sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla presenza, tra gli altri, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e della presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo. In platea anche la figlia di Paolo Borsellino, Lucia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
