Il villagio di Natale in miniatura | Capranica si trasforma in un mondo incantato

Da fine novembre al 6 gennaio 2026, un angolo di via Valle Santi di Capranica si trasforma in un mondo incantato con il Villaggio di Natale in miniatura. Il villaggio, che rimane aperto sabato e domenica con orario 10-12 e 16-19, è composto da vari quadri creati con prodotti della ditta Lemax. Un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

