Il Villaggio di Natale magia incontaminata all’oasi di Campocatino

Vagli Sotto (Lucca), 5 dicembre 2025 – “Ciak, si gira”. No, non si tratta dell’avvio delle riprese di una produzione cinematografica, anche se in questo luogo effettivamente è stato girato il film di Giovanni Veronesi “Il Mio West”, bensì della trasposizione di un antico insediamento rurale direttamente nel giorno di Natale in uno tra gli ambiti maggiormente ricchi di suggestione della Garfagnana. Siamo nell’oasi naturale di Campocatino, nel comune di Vagli Sotto, dove il giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, avverrà la trasformazione del posto in cui normalmente il silenzio e la natura incontaminata la fanno da padroni, in una gioiosa, colorata giornata, dove a prevalere sarà lo spirito natalizio, con i suoni, profumi e i sapori della tradizione, grazie all’apertura del “Villaggio di Natale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Villaggio di Natale, magia incontaminata all’oasi di Campocatino

