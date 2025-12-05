Il vicino gli azionò la ruspa contro la casa lui si difese e lo ammazzò | sentenza choc

Una storia che fece molto scalpore e dopo anni di sofferenza e di accuse, il processo è finito e i giudici hanno deciso Una vicenda che fece il giro d’Italia e anche qualcosa di più. Una brutta lite tra vicini che degenerò nella maniera più brutta e feroce. Uno dei due, talmente era furente che prese la ruspa e la azionò contro la casa dell’altro che, a quel punto, si difese sparando col suo fucile, freddando l’uomo. Una tragedia. Dopo anni di processo, è arrivata la sentenza. (Ansa Foto) Cityrumors.it Alla fine chi aveva ucciso, in maniera clamorosa, è stato graziato, assolto per legittima difesa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

