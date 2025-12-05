Il viaggio del corrione biondo dal deserto alla Calabria | Vederlo è un privilegio unico
Un rarissimo corrione biondo, un uccello tipico degli ambienti desertici, è stato avvistato in Calabria dopo oltre 40 anni. A Fanpage.it gli ornitologi raccontano l’emozione e il valore ecologico di un incontro unico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
? La Stazione Ornitologica Calabrese segnala una nuova osservazione di corrione biondo Cursorius cursor, documentata fotograficamente da diversi soci e resa nota grazie alla segnalazione di Domenico Bonelli e Alessia Cambiale. Si tratta di una sp - facebook.com Vai su Facebook
