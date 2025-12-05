Il viaggio del corrione biondo dal deserto alla Calabria | Vederlo è un privilegio unico

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rarissimo corrione biondo, un uccello tipico degli ambienti desertici, è stato avvistato in Calabria dopo oltre 40 anni. A Fanpage.it gli ornitologi raccontano l’emozione e il valore ecologico di un incontro unico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

viaggio corrione biondo desertoIl viaggio del corrione biondo dal deserto alla Calabria: “Vederlo è un privilegio unico” - Un rarissimo corrione biondo, un uccello tipico degli ambienti desertici, è stato avvistato in Calabria dopo oltre 40 anni ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Corrione Biondo Deserto