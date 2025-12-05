Il viaggio al canapa shop Le caramelle sono forti ma non sarebbero da mangiare
Firenze, 5 dicembre 2025 – “Le caramelle hanno un effetto più forte. Se non sei abituato ne basta anche mezza e per un’oretta stai apposto”. Peccato che dietro la confezione ci sia scritto per uso “ornamentale”. Guardatele ma non mangiatele. È il consiglio che ci dà il commesso del cannabis shop, in pieno centro. Lo stesso dove il 23enne di Milano avrebbe acquistato la confezione, sulla quale ora la Procura del capoluogo lombardo ha puntato l’attenzione. Ci siamo rivolti al negozio nelle vesti di semplici e curiosi clienti, non proprio esperti. Difficile dire se il consiglio fosse realmente sincero o solo finalizzato alla vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
