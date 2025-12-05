Il vescovo Sanguineti per San Siro | La nostra città non è solo il Sistema Pavia

Pavia, 5 dicembre 2025 – Uno scatto d’orgoglio, quello di una comunità ferita che non accetta di essere etichettata solo così. “ La nostra città non è solo il Sistema Pavia”. Sono le parole usate da Corrado Sanguineti, da dieci anni vescovo della diocesi pavese. Un'affermazione contenuta in un suo editoriale, pubblicato sul nuovo numero del settimanale diocesano "il Ticino", dedicato all'imminente festa di San Siro, patrono di Pavia, martedì 9 dicembre. “Sistema Pavia”, indagato a Brescia anche l’imprenditore Cristiano D'Arena L'analisi di Sanguineti parte dalla presa d'atto del "venire alla luce di un 'Sistema Pavia' caratterizzato da pratiche illegali, con la compiacenza e il coinvolgimento di professionisti, di funzionari in servizio presso lo Stato, forse anche di soggetti con responsabilità amministrative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il vescovo Sanguineti per San Siro: “La nostra città non è solo il Sistema Pavia”

