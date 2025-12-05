Il trionfo di rob e di Paola Iezzi a X Factor 2025 è una sorpresa solo a metà

Poco prima della mezzanotte, l’urlo della conduttrice Giorgia ha proclamato direttamente dal palco a forma di X la vincitrice della diciannovesima edizione di X Factor. Ad aver alzato la coppa in Piazza Plebiscito – ottenendo anche un contratto musicale con Warner Music Italy – è rob, la cantautrice punk-pop del team di Paola Iezzi. Una sorpresa ma solo a metà. All’inizio del suo percorso nei live, infatti, questa artista giovanissima, genuina e originale, non sembrava destinata a salire sul gradino più alto del podio ma poi, puntata dopo puntata, ha conquistato il pubblico spianandosi la strada per la vittoria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il trionfo di rob (e di Paola Iezzi) a X Factor 2025 è una sorpresa solo a metà

