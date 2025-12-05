Il Tribunale di Parigi non ferma le elezioni FIA

Il ricorso presentato da Laura Villars contro le norme stabilite dalla Federazione internazionale verrà esaminato a metà febbraio. Strada spianata per Mohammed Ben Sulayem, unico candidato alla presidenza nelle elezioni del 12 dicembre Il Tribunale giudiziario di Parigi ha stabilito che il ricorso presentato da Laura Villars contro la FIA dovrà essere esaminato in un . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Presidenza FIA: il tribunale di Parigi ordina una processo Vai su X

Presidenza FIA: il tribunale di Parigi ordina una processo - Il tribunale di Parigi ha ordinato l'apertura di un processo contro la FIA all'inizio del 2026 per decidere sulla legittimità o meno delle prossime elezioni presidenziali, in cui Mohammed Ben Sulayem ... Segnala it.motorsport.com

Fia, ricorso a Corte di Parigi per sospendere le elezioni - L'Alta Corte di Parigi è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso che contesta il regolamento elettorale della Federazione internazionale dell'automobile (Fia), che il prossimo 12 dicembre si ... Lo riporta ansa.it