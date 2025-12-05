Il trentino Dall' Oglio sarà beato | la proclamazione a Notre Dame

Adesso è tutto ufficiale, Alfredo Dall’Oglio sarà beatificato il 13 dicembre a Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame. La conferma della beatificazione del giovane emigrato di origine trentina morto a 23 anni in un campo di detenzione nazista a Berlino arriva direttamente dalla diocesi di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

nato a Borgo Valsugana

Il 13 dicembre a Parigi la beatificazione del trentino Dall'Oglio - Alfredo Dall'Oglio, nato a Borgo Valsugana, morì in un campo di concentramento a Berlino a 23 anni. Da rainews.it

con altri 49 francesi

Beatificazioni: Trento, il martire del nazismo Fredo Dall’Oglio sarà beatificato il 13 dicembre a Notre-Dame di Parigi con altri 49 francesi - Dame, Alfredo Dall’Oglio, il giovane emigrato di origine trentina, morto a 23 anni in un campo di detenzione nazista a Berlino. Riporta agensir.it

Diocesi: Trento, stasera in scena un recital su Alfredo Dall’Oglio - Approda a Trento il recital dedicato ad Alfredo Dall’Oglio, nato a Borgo Valsugana nel 1921 ed emigrato in Francia con la famiglia a soli 3 anni. Riporta agensir.it

EMIGRAZIONE, TRENTO: UN RECITAL SU ALFREDO DALL’OGLIO - Trento, 25 nov – Come si legge sul sito di Telepace Trento oggi, martedì 25 novembre, a Rovereto, presso il teatro Santa Maria alle ore 20. Da 9colonne.it