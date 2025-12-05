Il trentino Dall' Oglio sarà beato | la proclamazione a Notre Dame

Trentotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adesso è tutto ufficiale, Alfredo DallOglio sarà beatificato il 13 dicembre a Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame. La conferma della beatificazione del giovane emigrato di origine trentina morto a 23 anni in un campo di detenzione nazista a Berlino arriva direttamente dalla diocesi di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

