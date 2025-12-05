Il trentino Dall' Oglio sarà beato | la proclamazione a Notre Dame
Adesso è tutto ufficiale, Alfredo Dall’Oglio sarà beatificato il 13 dicembre a Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame. La conferma della beatificazione del giovane emigrato di origine trentina morto a 23 anni in un campo di detenzione nazista a Berlino arriva direttamente dalla diocesi di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Approda martedì 9 dicembre a Trento, nella chiesa di San Francesco Saverio, il recital dedicato alla riscoperta del futuro beato trentino Alfredo Dall’Oglio - facebook.com Vai su Facebook
Sarà beatificato il martire trentino del nazismo Dall'Oglio - Dame, Alfredo Dall'Oglio, il giovane emigrato di origine trentina, morto a soli ventitre anni in un campo di detenzione nazista ... Riporta ansa.it
Diocesi: Trento, stasera in scena un recital su Alfredo Dall’Oglio - Approda a Trento il recital dedicato ad Alfredo Dall’Oglio, nato a Borgo Valsugana nel 1921 ed emigrato in Francia con la famiglia a soli 3 anni. Segnala agensir.it
Beatificazioni: Trento, il martire del nazismo Fredo Dall’Oglio sarà beatificato il 13 dicembre a Notre-Dame di Parigi con altri 49 francesi - Dame, Alfredo Dall’Oglio, il giovane emigrato di origine trentina, morto a 23 anni in un campo di detenzione nazista a Berlino. Si legge su agensir.it