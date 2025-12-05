Il tram in Procura inchiesta su via dei Mille | Cantieri e polveri non respiro più

Bologna, 5 dicembre 2025 – Il cantiere del tram di via dei Mille finisce in Procura. Nel mirino, le polveri alzate dai lavori, che non sarebbero mai state né contenute, né monitorate, malgrado i solleciti. Il fascicolo - al momento senza indagati, né titoli di reato - nasce infatti dall'esposto presentato da un residente della strada, Giovanni Indirli, "che dopo mesi passati a scrivere a Comune, Ausl e pure al canale diretto per segnalare le problematiche relative al cantiere della linea verde", come spiega, ha deciso di presentare una formale denuncia ai carabinieri.

