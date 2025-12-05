Il trailer di Checco Zalone e la generazione di genitori più disastrosa di sempre

Se credessi nell’inconscio, gli attribuirei la coincidenza: nel giorno in cui esce il trailer di “Buen camino”, io mi metto a vedere “All her fault”. Le due cose più distanti che esistano, credevo. E invece. “Buen camino” è il film con Checco Zalone, il personaggio di Luca Medici che, da quando Corrado Guzzanti non ha più voglia di lavorare, è rimasto l’unico in Italia a far ridere. (Un altro giorno ci occupiamo dei comici che sostengono che Zalone non faccia ridere, magari usando quell’autocertificazione di analfabetismo che è la categoria del gusto). Il trailer non è pazzeschissimo, ma io credo in Luca Medici e conto che il film faccia invece molto ridere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

