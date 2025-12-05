Il test di Medicina e il flop a Fisica | Ma è fondamentale ci spiega tutto

Meno di un quarto degli aspiranti studenti di Medicina ha raggiunto la sufficienza all’esame del 20 novembre. La prova in Fisica è andata male praticamente in tutte le università d’Italia. Nove candidati su dieci dovranno riprovarci il 10 dicembre. Ma già oggi, dopo la cancellazione del numero chiuso, c’è il rischio paradossale che il numero di studenti alla fine giudicati idonei sia inferiore ai posti resi disponibili. Anche se la ministra dell’Università Anna Maria Bernini dice il contrario. Intanto Marica Branchesi, astrofisica del Gran Sasso Science Institute, spiega che «la fisica serve a tutto. 🔗 Leggi su Open.online

