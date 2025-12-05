Il tesoro nascosto del suolo | la nuova corsa globale agli antibiotici naturali

Quando pensiamo alla parola “ suolo ”, la mente corre spesso a terra, a giardini, a campi coltivati — raramente a una risorsa strategica, sul piano della salute pubblica o della geopolitica. E tuttavia, una scoperta firmata da un team della Rockefeller University (stato di New York, USA) ribalta questa visione: nel cuore di una foresta “comune”, priva di qualsiasi segno evidente di biotecnologia o industria, i ricercatori hanno estratto DNA da un semplice campione di suolo e — grazie a tecniche avanzate di sequenziamento e biologia computazionale — hanno individuato centinaia di genomi batterici completamente nuovi, mai descritti prima, insieme a almeno due molecole candidate a diventare nuovi antibiotici. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il tesoro nascosto del suolo: la nuova corsa globale agli antibiotici naturali

Altre letture consigliate

La classe 2AT in visita alla Domus Romana di Lucca (02/12/2025)? A tre metri di profondità sotto l’attuale livello stradale, gli studenti hanno potuto ammirare un vero e proprio tesoro nascosto: ambienti, mosaici e reperti che raccontano la vita quotidiana dell - facebook.com Vai su Facebook

Dazi, nuova minaccia dagli Usa. Il Tesoro: "Senza un accordo, le tariffe scatteranno dal 1° agosto" - Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che se non si raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti nei prossimi giorni, i dazi - Come scrive affaritaliani.it

Usa: Tesoro e Irs lanciano nuova iniziativa per combattere evasione fiscale - Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e l'Internal Revenue Service (Irs) hanno lanciato una nuova iniziativa normativa per chiudere un'importante scappatoia fiscale sfruttata ... Secondo milanofinanza.it