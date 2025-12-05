Il teatro il dialogo e la testimonianza | Dall’infortunio alla rinascita

Ivan Ghironzi aveva 34 anni, una figlia di 6 e un lavoro da autista per trasporti eccezionali, quando la sua vita è rimasta sconvolta da un drammatico infortunio sul lavoro. "Era il 1992 – racconta – e stavamo trasportando macchinari dall’Autobianchi di Desio, in dismissione, alla Fiat. Durante lo scarico, a Torino, mi è caduto addosso un quadro elettrico pesante 10 quintali, ho pensato in un flash che non avrei più rivisto mia moglie e mia figlia e poi sono svenuto". A causa della rottura della colonna vertebrale, da allora è sulla sedia a rotelle. Ha scelto di dedicare la sua vita alla lotta agli infortuni sul lavoro, come presidente di Anmil Monza, e allo sport, perché è stato uno dei primi italiani a praticare handbike, dedicandosi poi allo slittino e all’hockey su ghiaccio alle Paralimpiadi di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il teatro, il dialogo e la testimonianza: "Dall’infortunio alla rinascita"

Argomenti simili trattati di recente

Giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Sociale "G. Busca", ultimo appuntamento della 48^ Stagione di Musica da Camera con il Quartetto Mosca in concerto. DIALOGO MUSICALE SENZA TEMPO Dai classici ai Contemporanei Il programma prop - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 21 novembre, alle 9.30, saremo al Teatro Apollo di Lecce con il @CortiledeiGenti, il Comune, la Prefettura, la Corte d’Appello, l'Università del Salento, e l'Associazione Nazionale Magistrati, per un dialogo su giustizia, detenzione e minori. Spero di ve Vai su X

Il teatro, il dialogo e la testimonianza: "Dall’infortunio alla rinascita" - Ivan Ghironzi aveva 34 anni, una figlia di 6 e un lavoro da autista per trasporti eccezionali, quando la sua vita è rimasta sconvolta da un drammatico infortunio sul lavoro. ilgiorno.it scrive

Memoria e dialogo interreligioso al teatro dell'Abaq - In vista della Giornata della Memoria, il teatro dell'Accademia delle Belle Arti ha ospitato la rappresentazione dell'opera teatrale 'Suora Mamma e Suora Babbo'. Si legge su ansa.it

Acli: a Firenze testimonianze, dialogo e pace alla seconda giornata dell’Incontro nazionale di studi - Seconda giornata, ieri, del 56° Incontro nazionale di studi delle Acli, in corso al Teatro della Compagnia di Firenze. agensir.it scrive

Teatro Carlo Felice Genova, Salis 'dialogo vero senza proclami' - "Se questa sera il sipario si è alzato, se l'orchestra ha suonato e il pubblico ha potuto emozionarsi, è grazie alle lavoratrici e ai lavoratori del teatro, e al metodo diverso che abbiamo scelto di ... Lo riporta ansa.it