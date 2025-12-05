Il Sunderland deve essere al 150% per battere le migliori squadre afferma Le Fee

Notizia fresca giunta in redazione: Enzo Le Fee ha esortato il Sunderland ad essere al 150% quando affronterà il Manchester City in Premier League, dopo aver perso punti contro il Liverpool a metà settimana. Il Sunderland è attualmente sesto in classifica e mercoledì è andato vicino a ottenere una vittoria di misura sui campioni in carica, solo per subire un autogol di Nordi Mukiele all’81 ‘. I Black Cats hanno perso solo una delle ultime sette partite di campionato, anche se quella sconfitta è arrivata fuori casa contro il Fulham. Una vittoria shock potrebbe riportarli tra i primi quattro, a seconda degli altri risultati di questo fine settimana, e Le Fee vuole che mantengano alti i loro standard sabato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

