Il Sunderland deve essere al 150% per battere le migliori squadre afferma Le Fee
Notizia fresca giunta in redazione: Enzo Le Fee ha esortato il Sunderland ad essere al 150% quando affronterà il Manchester City in Premier League, dopo aver perso punti contro il Liverpool a metà settimana. Il Sunderland è attualmente sesto in classifica e mercoledì è andato vicino a ottenere una vittoria di misura sui campioni in carica, solo per subire un autogol di Nordi Mukiele all’81 ‘. I Black Cats hanno perso solo una delle ultime sette partite di campionato, anche se quella sconfitta è arrivata fuori casa contro il Fulham. Una vittoria shock potrebbe riportarli tra i primi quattro, a seconda degli altri risultati di questo fine settimana, e Le Fee vuole che mantengano alti i loro standard sabato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel daily podcast ‘Lo Stellato’, il nostro @FSIANI87 ci ha parlato del salvataggio incredibile di Federico Chiesa nel finale della partita contro il Sunderland. Arne Slot continua a concedergli pochissimi minuti: qualcuno deve riportarlo in Italia e la squadra ideal Vai su X
Ieri sera il Liverpool ha compiuto l’ennesimo passo falso di questa stagione pareggiando in casa 1-1 contro il Sunderland. Tuttavia, deve ringraziare questo ragazzo qui per aver portato a casa almeno un punto. No, non ha segnato lui il gol del pari, quello l’ha - facebook.com Vai su Facebook