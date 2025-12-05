Il sindacato Ugl entra nella rsu della Società Tipografica Siciliana

Per la prima volta l’UGL conquista la rappresentanza sindacale all’interno della STS Società Tipografica Siciliana S.p.A., nella Zona Industriale di Catania. Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu è stato eletto Domenico Alonzo. "È un risultato importante, che conferma la fiducia dei lavoratori e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

