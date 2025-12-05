Il Senior continua a parlare italiano Primo squillo azzurro a Praga

Gazzetta.it | 5 dic 2025

Some spesso era accaduto negli ultimi eventi dell'European Poker Tour, il torneo riservato ai giocatori con almeno 50 anni compiuti regala ancora trionfi all'Italia. Nella tappa che chiude il 2025 dell'EPT, il primo successo, in ordine cronologico, va ad Andrea Schettino e alla sua fantastica rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

