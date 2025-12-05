Il Senior continua a parlare italiano Primo squillo azzurro a Praga
Some spesso era accaduto negli ultimi eventi dell'European Poker Tour, il torneo riservato ai giocatori con almeno 50 anni compiuti regala ancora trionfi all'Italia. Nella tappa che chiude il 2025 dell'EPT, il primo successo, in ordine cronologico, va ad Andrea Schettino e alla sua fantastica rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giubileo dei “Senior” mercoledì 3 dicembre 2025… tanta GRAZIA. Ringraziamo il Signore… continua nel prossimo video. - facebook.com Vai su Facebook
Da Morciano di Leuca a The Voice Senior, venerdì 28 novembre in prima serata su Rai 1 il salentino Francesco De Siena ha conquistato pubblico e giudici e continua la sua corsa nella squadra di Nek Vai su X