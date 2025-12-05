Il San Domenico ha il suo salotto culturale | inaugurata la Welcome Room il nuovo spazio per il turista digitale e curioso

E' stata inaugurata venerdì mattina la nuova Welcome Room all'interno del Museo Civico di San Domenico. Si tratta di uno spazio pubblico dove sarà possibile consultare liberamente informazioni turistiche, reperire materiali cartacei, vivere esperienze immersive o utilizzare in autonomia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tartufo, zucca, castagne e i migliori prodotti di stagione arricchiscono il menu del Salotto Belvedere. Gioia e Domenico cuochi dell'Alleanza Slow Food vi aspettano a Bracciano nel centro storico, a due passi dal castello Un Salotto incantevole con una terr - facebook.com Vai su Facebook

Premio San Domenico e Premio Emilio Lammari, un pomeriggio dedicato a chi porta avanti impegno nel sociale, nella cultura e nell’ambiente - La quarta edizione del Premio San Domenico è andata a Maria Lammari ed al Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga. Scrive giornaledibarga.it

Csi, rinnovata fino al 19 ottobre 2032 la convenzione per l’utilizzo della struttura del San Domenico Village - Un accordo settennale che garantisce continuità alle attività sportive, educative e sociali promosse dal Comitato all’interno di uno spazio divenuto punto di riferimento per la comunità aretina ... Secondo msn.com