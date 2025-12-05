Il Russi va a Castenaso
Nel weekend alle porte si giocano le gare del 16° turno di andata del campionato di Eccellenza. Domani, alle 15, si comincia con l’anticipo Comacchiese-Massa Lombarda, mentre domenica, il fischio d’inizio sarà per tutti alle 14.30. Comacchiese-Massa Lombarda. Domani al ‘Raibosola’ il Massa Lombarda – reduce da un pareggio interno e dal ko di Russi senza reti all’attivo – ha la possibilità di riprendere a corsa di vertice. Del resto, con 23 punti, la zona spareggi dista solo 2 lunghezze. I padroni di casa invece, pur essendo attardati in classifica, a cavallo della zona playout con 17 punti, sono annunciati in un buono stato di forma, avendo sconfitto la Sampierana e pareggiato contro la Fratta in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Eccellenza: pareggio 2-2 fra l’ex spal e sant’agostino. Il Mezzolara aspetta Russi e sogna il primato. Castenaso, operazione riscatto a Fratta Terme - merito con il Medicina Fossatone e reduce da due sconfitte consecutive, cercherà riscatto sul campo del Fratta Terme, il Medicina di Fulvio ... Segnala msn.com