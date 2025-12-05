Il ritrovamento di Tatiana Tramacere l' amico Dragos | È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla

A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Il padre della ragazza: «È stato un regalo di Natale. L’abbiamo ritrovata sana e salva». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il ritrovamento di Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla»

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. La notizia è giunta al culmine di una girandola di voci, tra cui quella del ritrovamento del corpo - facebook.com Vai su Facebook

#TatianaTramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a #Nardò. La notizia è giunta al culmine di una girandola di voci, tra cui quella del ritrovamento del corp Vai su X

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Scrive vanityfair.it

Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo ... tg24.sky.it scrive

Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo alla ragazza scomparsa a Nardò - "È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". iltempo.it scrive

L’amico di Tatiana Tramacere: «È stata lei a organizzare tutto» - Il trentenne ai carabinieri dopo il ritrovamento della giovane in casa sua a Nardò: «Mi ha chiesto di aiutarla, voleva isolarsi». Lo riporta giornaledibrescia.it

Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: "E' stata lei a organizzare tutto" - "E' stata lei ad organizzare tutto ea chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui sifidava. Scrive msn.com

Scomparsa e Ritrovamento di Tatiana Tramacere: Ultime Notizie e Aggiornamenti - Il mistero della scomparsa di Tatiana Tramacere si approfondisce, sollevando interrogativi inquietanti sulla sua volontà e sulla sua sicurezza. Riporta notizie.it