Il ritorno del figliol prodigo | Ricci torna a Torino con il Milan

Si prospetta una gara molto importante per Samuele Ricci. L' 8 dicembre il centrocampista tornerà per la prima volta allo Stadio Grande Torino: i numeri con i granata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan

