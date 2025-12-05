Il ritorno al tennis di Oceane Dodin la francese che si è rifatta il seno e si fa sponsorizzare da OnlyFans

La 29enne francese Oceane Dodin, ex n. 46 del ranking Wta nel 2017, è tornata quest’anno alla competizione dopo una lunga pausa dovuta a problemi all’orecchio interno. Infatti oggi è numero 744. In un mondo come quello del tennis tradizionalmente legato a sponsor “classici”, ha scelto una strada inedita: un contratto con OnlyFans, la piattaforma digitale che consente ai creatori di contenuti di condividere materiale esclusivo (come foto, video e live streaming) con i propri follower paganti che si abbonano a pagamento. Anche se è diventata particolarmente nota per i contenuti per adulti. Ciò la rende — secondo la stampa — la “prima giocatrice attiva del circuito Wta” ad adottare questo tipo di collaborazione (come scrive ladepeche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il ritorno al tennis di Oceane Dodin la francese che si è rifatta il seno e si fa sponsorizzare da OnlyFans

