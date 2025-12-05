Il Ritorno a casa di Popolizio L’opera di Pinter agli Animosi

Torna ad alzarsi il sipario del Teatro degli Animosi per accogliere, sabato e domenica, Massimo Popolizio con lo spettacolo “Ritorno a casa” di Harold Pinter, di cui è protagonista e regista. Sul palco al suo fianco ci saranno Christian La Rosa, Gaja Masciale, Paolo Musio, Alberto Onofrietti, Eros Pascale. Il capolavoro di Pinter del 1964 si muove tra umorismo e tragedia, creando un’atmosfera ambigua e conturbante. La commedia, in apparenza leggera e spesso ironica, si intreccia con temi profondamente drammatici, inquietanti. Lo spettacolo, prodotto in collaborazione con la Compagnia Umberto Orsini, esplora con toni di umorismo nero le dinamiche di potere e le violenze di una famiglia disfunzionale, attraverso l’arrivo di un figlio e della sua moglie a una riunione familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

