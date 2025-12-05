Il ricordo di Dj Mozart e delle sue frequentazioni forlivesi in cerca di vinili rarissimi
Claudio Rispoli in arte “Dj Mozart” è morto ieri, giovedì, a 67 anni, in seguito a una malattia a Boncellino di Bagnacavallo (Ravenna), dove risiedeva da diversi anni. Lascia la moglie Rita e 5 figli, ma anche migliaia di nostalgici che non hanno mai smesso di seguirlo. Uno di loro è Gianluca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
