Il ricordo del gesto di rivolta del Balilla apre le giornate Mameliane | il programma

Genovatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova ha rinnovato questa mattina la tradizionale commemorazione del Balilla con la deposizione di una corona d’alloro al monumento di piazza Portoria. Un’iniziativa dal forte valore simbolico che riporta la città al 5 dicembre 1746, quando Giovan Battista Perasso - l’undicenne passato alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il ricordo del gesto di rivolta del Balilla apre le giornate mameliane. Il programma - Partenza della passeggiata storica rievocativa degli avvenimenti del 10 dicembre 1847 lungo il percorso: Acquasola, salita Santa Caterina, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, via Lomellini, salita ... Lo riporta primocanale.it

Genova ribelle, da Balilla a Mazzini, da Mameli ai camalli, tradizione di jacqueries e rivolte - Che sia colpa di Giovanni Battista Perasso, detto Balilla, quel ragazzino che nel 1746, nel quartiere di Pretoria, a Genova, lanciò quel sasso e scatenò con quel gesto la ribellione contro gli ... Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ricordo Gesto Rivolta Balilla