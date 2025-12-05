Il ricordo commosso di Renzo Luchini | Punto di riferimento per tutti
"Tredici anni, io e Renzo Luchini abbiamo trascorso un pezzo importante di vita insieme. Abbiamo pianto insieme di gioia e di dolore, abbiamo condiviso grandi emozioni", racconta l’ex presidente Massimiliano Santopadre. "Renzo era il nonno di tutti i calciatori, per me era un padre, un punto di riferimento, ci appoggiavamo tutti a lui. Gli ho scritto nel giorno del suo compleanno, era preoccupato per la sua salute, quando ho saputo che era all’ospedale sono andato a trovarlo: è scoppiato a piangere, era ancora lucido, mi ha stretto la mano. Con Renzo se ne va una parte della mia vita perugina e del Perugia, e il pensiero va anche a tutti coloro che non ci sono più, da Mimmo, altro grande monumento del Grifo, Alberto Tomassini, Carlo Giulietti, Renato, Ilvano Ercoli, “Nevrite”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
