F in dal primo mese dell’anno, è stato chiaro quanto il 2025 sarebbe stato un anno trasformativo per l ‘industria della moda. Innumerevoli debutti, cambi al vertice e “rimodulazioni” societarie hanno infatti cambiato il volto del fashion system. L’ultimo tassello da aggiungere a questo complesso quadro è giunto nelle ultime ore, con l’annuncio dell’ addio di Dario Vitale alla guida di Versace. La nuova era Versace: sensualità ribelle e poesia alla sfilata Primavera Estate 2026 X Si conclude così una direzione creativa “lampo”, annunciata lo scorso marzo dopo le dimissioni di Vitale da Miu Miu, dove ricopriva il ruolo di responsabile del design del ready-to-wear. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il repentino addio del direttore creativo e l'approdo di Prada