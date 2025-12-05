Il record di temperatura più alta del mondo potrebbe essere sbagliato | un nuovo studio rivede i 56,7 °C

Un nuovo studio pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society mostra che i 56,7 °C registrati nella Death Valley nel 1913 potrebbero essere sovrastimati. Le prove in un secolo di misurazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

