Il Re dei pani la bella fiaba di Piero Capecchi sostiene le attività dell’Ospedale Meyer

Pistoia, 5 dicembre 2025 – Le mani bianche di farina non le ha più, non da quando – era il 2011 – il forno di Capostrada non è più casa sua. Ma il pane ha continuato a essere la sua vita, quel dolcissimo tormento che lo muove ogni giorno. Difficile potesse andare diversamente da così per uno che con tutto sé stesso, oltre a lavorare con passione e dedizione per decenni, ha creduto in qualcosa che appariva impossibile: far diventare il pane toscano una Dop. E non, banalmente, per la semplice apposizione di un “bollino”, ma per il riconoscimento di un prodotto che è davvero unico nel suo genere. Diciassette anni, tanto ci è voluto per coronare quel sogno che in Piero Capecchi (nella foto, di Nicolò Begliomini, per il progetto Pistorienses) ha visto uno dei suoi promotori più convinti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Re dei pani, la bella fiaba di Piero Capecchi sostiene le attività dell’Ospedale Meyer

